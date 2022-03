Ucraina: Zelenskiy cita poeta Scevchenko, 'sulla terra rinata non ci sarà più nemico'**

09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Sulla terrà rinata non ci sarà più nemico, ci sarà il figlio, la madre, ci saranno le persone". Il leader dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy cita le parole del poeta Taras Scevchenko nel giorno del suo compleanno. "Era un suo sogno quello di ripulire la nostra terra -dice in un video su Telegram- Abbiamo ispirato tutto il mondo con la nostra forza e volontà di libertà. Anche chi non ci sostiene rimane affascinato, e raggiungeremo ancor di più se riusciremo a difenderemo la nostra terra, la nostra identità, l'unione del popolo".