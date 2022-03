Ucraina: Zelenskiy ai soldati russi in russo, 'vi potete ancora salvare, andatevene'**

09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "I nostri militari, difesa territoriale, hanno preso un sacco di "trofei"dei mezzi, batteremo il nemico con suoi stessi veicoli. Molti comandanti russi ora si chiedono "a quale scopo li hanno mandati sulla nostra terra' e noi non abbiamo la risposta, anzi la sappiamo: 'la morte'". Così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy. Il leader dell'Ucraina si rivolge ai soldati russi in russo: "Soldati russi avete la possibilità di sopravvivere -dice- Sono quasi due settimane che la nostra opposizione vi ha mostrato che noi non cederemo perché questa è la nostra casa e combatteremo finché non vendicheremo la nostra terra e le persone qui uccise per i nostri figli uccisi. Vi potete salvare se semplicemente andate via.

"Non credete ai vostri comandanti -affonda Zelenskiy sempre in russo- qui non vi aspetta altro che morte, prigione, e sappiamo già dalle intercettazioni che i vostri comandanti capiscono che questa guerra si deve finire e che si deve tornare alla pace. Andatevene".