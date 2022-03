Calcio: Nazionali vestiranno adidas, accordo con Figc dal 2023

09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) ha annunciato una partnership a lungo termine con adidas. A partire da gennaio 2023, le Nazionali Azzurre (maschile, femminile, giovanile, futsal, beach soccer e e-sports) indosseranno prodotti adidas. "L'annuncio della partnership con adidas è motivo di orgoglio per la Figc. Questa collaborazione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del nostro appeal commerciale e rafforza il processo di sviluppo del nostro brand sia in Italia che all'estero. La passione e l'entusiasmo che abbiamo riscontrato in adidas sono gli stessi che la Federazione Italiana profonde ogni giorno nella valorizzazione di tutte le Nazionali Azzurre e del calcio italiano, a ogni livello", ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Il Ceo di adidas Kasper Rørsted ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare questa partnership a lungo termine con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Siamo entusiasti che una delle Nazionali calcistiche di maggior successo entri a far parte del nostro portfolio di Federazioni internazionali, a fianco di altri colossi come la Dfb (Germania), la Rfef (Spagna), l'Afa (Argentina) e la Rbfa (Belgio) e non vediamo l'ora di raggiungere grandi traguardi insieme".