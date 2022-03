Guerra Ucraina-Russia, Energoatom: "Incidente nucleare può accadere"

09 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, un incidente nucleare può accadere e le conseguenze sono imprevedibili". Lo scrive Energoatom, l'azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel territorio del Paese nonché del disarmo dei tre reattori superstiti della centrale di Černobyl', in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Tutto questo incide negativamente sul lavoro e mette in pericolo la sicurezza nucleare. Un incidente può accadere in qualsiasi momento e le sue conseguenze sono imprevedibili", si legge ne post.

"Zaporizhzhya NPP e la città di Energodar sono sotto il controllo delle formazioni militari russe da 5 giorni" e "i dipendenti della centrale sono sottoposti a forti pressioni psicologiche da parte degli occupanti, scrive ancora l'azienda di Stato ucraina aggiungendo che aggiungendo che "i nostri resistono, si rifiutano di collaborare con le guardie militari".

Tutte le centrali nucleari ucraine funzionano, fa sapere poi Energoatom. "Dalle ore 10.00 del 9 marzo 2022 le centrali nucleari in Ucraina continuano a funzionare costantemente", fa sapere, sottolineando che continuano a fornire le quantità necessarie di produzione di elettricità per le esigenze del Paese.

Quanto alle radiazioni, ignifughe ed ecologiche, nelle stazioni nucleari e nei territori limitrofi non sono cambiate e rientrano nei limiti delle norme vigenti.