Tec-Med adotta Veeva CRM per rafforzare le interazioni digitali

09 marzo 2022 a

a

a

L'azienda farmaceutica italiana migliora le interazioni ibride con i propri clienti e aumenta l'efficienza delle vendite

BARCELLONA, Spagna, 9 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha annunciato oggi che Tec-Med, azienda italiana specializzata in microchirurgia oftalmica, diagnostica oculare, medicina e chirurgia estetica, ha adottato Veeva CRM Multichannel in Italia e Spagna per migliorare l'esperienza dei clienti e le interazioni con i professionisti sanitari attraverso tutti i canali.

"Veeva CRM permette ai nostri team commerciali di migliorare le interazioni digitali con i professionisti sanitari, fornendo i contenuti giusti con la giusta frequenza ed integrare le visite di persona", ha affermato Stefano Pascale, amministratore delegato di Tec-Med. "Grazie alla collaborazione con Veeva, siamo riusciti a standardizzare i processi in tutte le regioni, aumentare l'efficienza dei venditori e migliorare l'esperienza multicanale dei clienti".

Nell'ambito del percorso di trasformazione digitale, i team commerciali di Tec-Med avevano bisogno di modernizzarsi con strategie di interazione ibride che fornissero le informazioni necessarie ai professionisti sanitari, nei tempi e nei modi da loro preferiti. Veeva CRM ha fornito ai team commerciali di Tec-Med una soluzione cloud avanzata per potenziare le interazioni in maniera più efficace e compliant, attraverso i canali digitali. Ora, i venditori di Tec-Med possono adattare le interazioni digitali alle esigenze specifiche dei medici per approfondire e migliorare ulteriormente le relazioni.

"Grazie a Veeva CRM, Tec-Med sta trasformando le modalità di interazione digitali e dirette con i professionisti sanitari", ha affermato Philipp Luik, vicepresident commercial strategy Europedi Veeva. "Ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con le aziende Life Science in Italia per aiutarle a creare esperienze digitali di valore per i propri clienti".

Il team commerciale di Tec-Med sta ottimizzando le interazioni ibride restando connesso ed estendendo le conversazioni digitali con Veeva CRM Mobile, Veeva CRM Approved Email e Veeva CLM. Il team, inoltre, sta anche migliorando le relazioni con i clienti con Veeva CRM MyInsights, che fornisce in tempo reale informazioni utili da utilizzare sul campo.

Maggiori informazioni sull'impegno di Veeva ad aiutare le aziende delle scienze della vita in Europa e a sfruttare al massimo le interazioni ibride.

Maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni su Veeva CRM, visita il sito: veeva.com/eu/CRM Connettiti con Veeva su LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems Segui @veeva_eu su Twitter: twitter.com/veeva_eu

Informazioni su Veeva SystemsVeeva Systems Inc. è un'azienda leader nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per l'industria globale del life science. Puntando sull'innovazione, l'eccellenza del prodotto e il successo del cliente, Veeva vanta più di 1.000 clienti, che vanno dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo fino alle biotecnologie emergenti. Come società benefit, Veeva cerca di equilibrare gli interessi di tutte le parti coinvolte, inclusi clienti, dipendenti, azionisti e i settori serviti. Per maggiori informazioni visita il sito www.veeva.com/eu.

Informazioni su Tec-MedTEC MED negli anni ha costruito una solida organizzazione, la cui forza è rappresentata dalle PERSONE, motivate e altamente qualificate. La soddisfazione del cliente è al centro di tutti i nostri processi. Per perseguire questo obiettivo, investiamo nella ricerca di prodotti INNOVATIVI e abbiamo instaurato PARTNERSHIP con i migliori attori del mercato, con i quali raggiungiamo gli obiettivi di business rispettando i valori etici. Per maggiori informazioni visita il sito www.tecmed.it.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg