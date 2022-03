09 marzo 2022 a

Kiev, 9 mar. (Adnkronos) - Il costo delle perdite in materiale della Russia (aerei, mezzi etc) con la guerra in Ucraina ammonterebbe a 6,529 miliardi di dollari. Almeno secondo quanto sostiene il servizio nazionale per le emergenze ucraine. Con questi soldi, precisa, "si sarebbe potuto costruire 200 ospedali, 203 scuole, 120 ambulatori, 100 asili".