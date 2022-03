09 marzo 2022 a

(Milano 9 marzo 2022) - Studi Borgogna presenta “Azienda Italia”

L'iniziativa punta a guidare imprenditori ed aziende verso la scelta di un modello professionale di successo

Milano, 9 Marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna presenta “Azienda Italia”, il primo ciclo di incontri dedicato alle aziende, che si pone come obiettivo quello di affiancare imprenditori ed aziende verso la scelta di un modello professionale di successo. L'iniziativa è gratuita per tutti i soci del Centro Studi.

In un contesto globale di profondo cambiamento economico e concorrenziale, le imprese ed i nuovi imprenditori si trovano di fronte a scelte strategiche sempre più importanti, crocevia per il loro futuro. L'iniziativa “Azienda Italia” si articolerà da marzo a novembre 2022, con 5 macro-temi che affronteranno gli aspetti di maggiore rilevanza tra cui il ciclo di vita di un'azienda, i modelli gestionali e le differenti strategie competitive:

I – Nascita di un'azienda: dall'idea al progetto.

II – Pianificazione, Organizzazione e Sviluppo di un'impresa: conoscere i propri strumenti di controllo.

III – La Compliance Aziendale: uno strumento (disciplinato dall'D./Lgs. 231/2001) sempre più necessario ed essenziale per il corretto funzionamento delle aziende.

IV – La Crisi d'Impresa: i giusti strumenti per riconoscerla preventivamente e limitare il suo aggravarsi, salvaguardando la longevità dell'azienda.

V – Rischi d'Impresa: il quinto ed ultimo capitolo riguarderà i profili civili e penali, le più comuni figure di reato e le relative responsabilità imprenditoriali, concludendo con un focus sulla liquidazione del patrimonio sociale nei confronti delle varie categorie di creditori.

Molti i Realtori coinvolti nel progetto, tra cui: Fabrizio Ventimiglia (Avvocato penalista e Presidente CSB), Lorenzo Allegrucci (Avvocato, OdV Class Editori), Natalia Bagnato (Avvocato, RP Legal & Tax), Dario Baudo (Managing Director Borgogna The House of Mind), Valter Baudo (Avvocato, CEO Borgogna The House of Mind), Federico Maurizio d'Andrea (Presidente Odv Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB), Enrico Centola (Director Azimut Wealth Management, Consulente finanziario), Luca Finocchiaro (Partner RP Legal & Tax, Responsabile Tavolo Crisi d'Impresa CSB), Roberto Fontana (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano), Maria Francesca Fontanella (Avvocato, co-founder LFC Studio Legale), Elio Gallarati (Dottore commercialista, Founder SG Studio Gallarati), Danilo Galletti (Avvocato Civilista e Ordinario di Diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Trento), Patrizia Giannini (Avvocato, Founder Partner GSL Law Firm), Annalisa Marino (Avvocato), Francesco Mucciarelli (Avvocato, Professore Associato Diritto Penale Università Bocconi), Francesca Pace (Avvocato), Alessandro Palma (Avvocato, Founder Studio Legale Palma), Alida Paluchowski (Magistrato, Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Milano), Nicola Ricciardi (Avvocato, Docente di Diritto Tributario), Federico Rolfi (Magistrato della Corte Suprema di Cassazione), Claudio Schiaffino (Avvocato penalista, Presidente del Comitato Scientifico CSB).

I moduli di formazione professionale saranno organizzati in presenza, presso la Casa della Cultura di Via Borgogna 3, 20122 Milano, (ove le condizoni sanitarie lo permetteranno) ed erogati anche in modalità online, tramite Piattaforma Certificata FAD. Verranno richiesti i crediti formativi validi per l'aggiornamento della professione legale.

Gli eventi saranno a pagamento per chi non è associato a CSB. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione, andare sul sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a[email protected]

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

A proposito di Vinacci ThinkTank

Il Vinacci Think Tank nasce nel 2018 e diventa Fondazione nel 2022 presso la Camera dei Deputati. Ideato, su suggerimento e con il supporto di Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali e Ordini Professionali, da Giancarlo Vinacci. Il Vinacci Think Tank è al servizio di un'idea: promuovere lo sviluppo intelligente delle eccellenze territoriali italiane attraverso il rafforzamento delle sinergie tra istituzioni, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e professionali. L'obiettivo del Vinacci Think Tank è quello di approfondire idee e valutare progetti, per lo più di natura economico/sociale e con forte attenzione all'impatto ambientale, al fine di renderli sostenibili e sottoporli alla Pubblica Amministrazione per la messa in opera.

