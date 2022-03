Ucraina: Regione Lombardia istituisce comitato per emergenza, Bertolaso coordinatore

09 marzo 2022 a

Milano, 9 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha costituito il 'Comitato esecutivo per l'emergenza in atto in Ucraina'. Coordinatore della struttura, in qualità di consulente del presidente, è stato nominato Guido Bertolaso. Fanno parte del Comitato Roberto Laffi (direttore generale Territorio e Protezione civile), Giovanni Pavesi (direttore generale Welfare), Claudia Moneta (direttore generale Famiglia e Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità) e Aberto Zoli (direttore generale Areu).

"Per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto - spiega Fontana - abbiamo deciso di costituire questo comitato. Uno strumento che contribuirà ad affrontare, sulla base dell'ordinanza del governo, quanto necessario per le azioni e le attività da mettere in campo durante la crisi".

"Ciò - continua - avverrà in costante raccordo con il governo, a partire dalla Protezione civile nazionale. Nel ringraziare chi opererà all'interno di questa struttura rinnovo il mio appello alla solidarietà e alla vicinanza nei confronti di chi fugge dalla guerra".