Ucraina: Draghi, 'crisi umanitaria senza precedenti in Europa dopoguerra'

09 marzo 2022 a

a

a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Il conflitto in Ucraina sta generando una crisi umanitaria senza precedenti nel Dopoguerra in Europa. Per farvi fronte, l'Unione europea ha applicato per la prima volta la direttiva del 2001 sulla protezione temporanea in favore dei profughi ucraini. Questa decisione testimonia la solidarietà e la compattezza dell'Unione europea: un'unità di intenti e di azioni che è indispensabile mantenere e che vede l'Italia in prima linea". Così il premier Mario Draghi, nel corso del question time alla Camera.