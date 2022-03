09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare le forze politiche – e in particolare l'opposizione - per la grande prova di unità e lo spirito costruttivo dimostrati nella gestione di questa crisi. Sono sicuro che l'Italia farà la sua parte fino in fondo, grazie alla qualità delle sue istituzioni e sulla robustezza della sua società civile". Così il premier Mario Draghi, nel corso del question time alla Camera.