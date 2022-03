Ucraina: Draghi, 'regole bilancio Ue inadeguate prima, ancor più oggi'

09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Alla luce dei contraccolpi, anche economici, della guerra in Ucraina "è chiaro che alcune cose ora vanno rilette, tanto che la Commissione Ue ha disposto di esaminare attentamente l'opportunità di sbloccare la clausola di bilancio. Ma le regole di bilancio sono in generale inadeguate, perché non tengono conto delle priorità strategiche che si sono venute a delineare in seguito, come clima e difesa" e "ancor più lo sono oggi". Così il premier Mario Draghi, nel corso del question time alla Camera.