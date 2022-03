Energia: Draghi, 'al lavoro in sede Ue, ne parlerò domani al Consiglio'

09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Noi siamo tutti impegnati per intervenire con forza per la tutela del potere di acquisto di famiglie e imprese. Vogliamo mantenere prudenza nei bilanci cosa che non implichi nuove e rilevanti misure permanenti di spesa corrente ma che permetta tutti gli interventi per sostenere l'economia ora, nell'emergenza. Sono al lavoro anche in sede europea per chiedere alla commissione misure che aiutino ad affrontare l'emergenza del prezzo dell'energia. Ho affrontato il tema lunedì con la von der Leyen e ne parlerò al Consiglio informale di domani". Lo ha detto Mario Draghi al Question time.