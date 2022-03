Ucraina: a Bergamo concerto benefico a sostegno popolazione

09 marzo 2022 a

Milano, 9 mar. (Adnkronos) - Il Conservatorio Gaetano Donizetti e il Comune di Bergamo organizzano domenica prossima, 13 marzo alle 21 nel Teatro Sociale in Città Alta, un concerto benefico con l'obiettivo di raccogliere fondi che saranno destinati a sostenere le necessità più urgenti della popolazione ucraina. L'iniziativa nasce per il desiderio del musicista russo Iakov Zats, docente di viola nel Conservatorio di Bergamo e di Piacenza, di dare un segno concreto di solidarietà, perché “un artista - spiega Zats - deve avere il dono dell'empatia, deve percepire di più la sofferenza dell'altro”.

L'iniziativa è stata condivisa dal direttore del Conservatorio Donizetti, Emanuele Beschi, “sia nei valori profondi che l'hanno ispirata, sia negli obiettivi che si prefigge di raggiungere. In tal senso il nostro Istituto è pronto a dare il supporto necessario per garantire un aiuto tangibile a coloro che stanno pagando un prezzo altissimo per difendere la libertà e la pace in un momento drammatico della nostra storia”, ha spiegato Beschi.

Uniti in questo progetto di solidarietà, nella cornice della Sala Patti messa a disposizione dalla Fondazione Mia, i maestri russi Pavel Berman, Iakov Zats (viola), Vsevolod Dvorkin (pianoforte), Yuri Zhislin (violino), il maestro ucraino Denis Severin (violoncello), insieme alla violinista lettone Eva Bindere, a titolo gratuito eseguiranno un programma di musiche di Brahms, Bloch, Silvestrov, Schostakovic, Penderezky, Lyatoshynsky, Mozart. L'ingresso è di 35 euro, con la possibilità di un'ulteriore donazione a beneficio dell'iniziativa Help Ukraine.