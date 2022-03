Ucraina: Fontana e Moratti, 'garantita assistenza sanitaria a tutti i profughi'

09 marzo 2022 a

Milano 9 mar. (Adnkronos) - "Regione Lombardia si sta adoperando per accogliere, assistere e sostenere i profughi provenienti dall'Ucraina, nel rispetto delle indicazioni del governo centrale, con un'azione coordinata di Protezione civile e Prefettura e con il coinvolgimento di tutti gli enti del servizio sanitario regionale". Lo comunicano in una nota il presidente Attilio Fontana e la vicepresidente e assessore Welfare Letizia Moratt, ricordando che proprio oggi è stato firmato il decreto che prevede l'istituzione di un "Comitato esecutivo per l'emergenza ucraina", coordinato da Guido Bertolaso.

L'assistenza sanitaria - comunica Regione Lombardia - è garantita gratuitamente a tutti i profughi ucraini che abbiano necessità sanitarie per patologie acute o croniche. Entro 48 ore dall'ingresso in Italia, è necessario effettuare un tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2.

In caso di tampone negativo, per i maggiori di 6 anni, è obbligatorio indossare una mascherina Ffp2 per 5 giorni. In caso di tampone positivo si applica l'isolamento obbligatorio. "Pertanto, i cittadini ucraini arrivati in Lombardia, assistiti dalle associazioni e dalle famiglie che li ospitano - si legge nella nota di Regione Lombardia - sono invitati a consultare tempestivamente i siti web delle Agenzie di Tutela della Salute (Ats) di riferimento per verificare i centri del territorio dedicati all'emergenza Ucraina".

Nei centri dedicati all'emergenza, i minori, le donne in gravidanza e coloro che hanno un visto rilasciato in area Schengen possono ottenere l'iscrizione al Servizio sanitario regionale, con il rilascio di una tessera sanitaria provvisoria, con cui è possibile rivolgersi gratuitamente a qualsiasi medico di medicina generale o pediatra di libera scelta del territorio, anche per la prescrizione di farmaci o di accertamenti diagnostici.

Gli altri profughi ucraini riceveranno invece il codice Stp (straniero temporaneamente presente), necessario per poter ottenere prestazioni sanitarie e prescrizioni anche di farmaci a carico del servizio sanitario regionale.

Oltre al tampone per Sars-CoV2 e la visita medica con anamnesi vaccinali, i profughi ucraini possono accedere anche all'offerta vaccinale anti-Covid19 e alle ulteriori vaccinazioni previste per l'infanzia e per l'età adulta, come antidifterite, tetano, pertosse e poliomielite (con valutazione di successivi interventi a seconda dell'età e del bisogno).

In caso di insorgenza di febbre e/o sintomi respiratori, è consigliato ai cittadini ucraini che hanno fatto ingresso in Italia rivolgersi al medico di medicina generale o di continuità assistenziale ed è comunque raccomandato effettuare un tampone nasofaringeo per la ricerca del virus Sars-CoV-2.

Il tampone può essere eseguito gratuitamente e senza appuntamento presso tutti i punti tampone del territorio.