La certificazione UL per i componenti di apparecchiature per lo stoccaggio di energia contribuisce ad abbreviare l'iter per la conformità dei sistemi e dei dispositivi per l'accumulo di energia

UL certifica tre componenti di apparecchiature per l'accumulo di energia per NHOA.

NORTHBROOK, Ill., 9 marzo 2022/PRNewswire/ -- UL, leader globale nel settore della sicurezza, ha annunciato oggi di aver creato un servizio di certificazione per i componenti di apparecchiature per l'accumulo di energia (ESES, energy storage equipment subassemblies) per valutare la conformità a UL 9540, lo standard relativo ai sistemi e alle apparecchiature per lo stoccaggio di energia. Ciò consente ai produttori di grandi impianti per lo stoccaggio di energia di procurarsi componenti certificati ("Listed") dai fornitori di batterie e dai fornitori di apparecchiature per la trasformazione dell'energia elettrica per creare un sistema di accumulo dell'energia (ESS, energy storage system).

UL ha certificato tre ESES per NHOA Energy (già Engie EPS), il segmento globale del Gruppo NHOA dedicato allo stoccaggio stazionario che progetta e fornisce sistemi di accumulo chiavi in mano, aiutando i produttori di energia indipendenti a raggiungere i loro obiettivi in materia di energie rinnovabili.

Con il programma di Certificazione ESES, per i produttori di sistemi di stoccaggio a corrente continua (CC), le autorità di certificazione e i proprietari di attrezzature ESS sarà più facile:

"Attraverso la certificazione dei componenti delle apparecchiature per l'accumulo di energia, i produttori di sistemi di accumulo in CC possono ottenere più facilmente e rapidamente la certificazione UL 9540. Questo è un altro esempio di come le nostre strategie di certificazione economicamente vantaggiose e sensibili al fattore tempo offrano la massima flessibilità e metodi di certificazione superiori, accelerando i tempi di immissione sul mercato", ha dichiarato Maurice H. Johnson, Product manager - Batteries and Energy Storage Systems, Energy and Industrial Automation presso UL. "UL è la prima a offrire questo tipo di certificazione, e siamo fieri di poterla abbinare ai nostri eccellenti test di propagazione della fiamma".

UL ha creato offerte di prova e certificazione leader di mercato per ESS, contribuendo alla semplificazione delle complesse attività di certificazione e consentendo ai clienti di affrontare in maniera efficace le modifiche normative e gli standard in rapida evoluzione. La rete globale di tecnici esperti di UL è in grado di comprendere e supportare i vari requisiti per le applicazioni di uno specifico mercato. Scopri ulteriori informazioni sui servizi di prova e certificazione ESS di UL.

L. Costanza, responsabile Certificazione e Qualità di NHOA, ha aggiunto: "Disporre del primo sistema ad aver ottenuto la certificazione a norma UL 9540 per gli ESES di NHOA riflette il nostro impegno volto a rispettare i più recenti standard di sicurezza e la nostra attenzione al mercato dello stoccaggio di energia statunitense. Questo risultato ha consentito l'installazione di container da 40 piedi ad alta densità di NHOA in due sistemi di accumulo su scala industriale in California e Massachusetts. Con la certificazione UL per i processi ESES, NHOA può ora fornire soluzioni più sicure e più competitive".

Informazioni su ULUL è un leader globale nel settore delle scienze della sicurezza. Forniamo servizi di collaudo, ispezione e certificazione (TIC), servizi di formazione e consulenza, soluzioni per la gestione del rischio e preziose informazioni aziendali per aiutare i nostri clienti, ubicati in più di 100 Paesi, a raggiungere i propri obiettivi in materia di sicurezza, protezione e sostenibilità. Riteniamo che la nostra profonda conoscenza dei prodotti e l'attività di intelligence nelle supply chain ci renda il partner d'elezione dei clienti che devono affrontare sfide complesse. Scopri di più su UL.com.

