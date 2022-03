Covid: Panza (Lega), 'Ue chiarisca su sms Von der Leyen-ad Pfizer'

10 marzo 2022 a

a

a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Sul caso degli sms scambiati tra Ursula Von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer durante la contrattazione dei vaccini non può e non deve esserci nessuna ombra: l'Ue deve fare chiarezza. La trasparenza per chi ricopre un ruolo istituzionale di così alto livello non è solo un dovere amministrativo ed etico, ma garanzia del proprio buon operato, senza illazioni, dubbi o fraintendimenti". Lo ha affermato Alessandro Panza, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria del Parlamento europeo, nel dibattito su Trasparenza e norme amministrative e sul caso degli sms tra Ursula Von der Leyen e il capo di Pfizer.

"Purtroppo -ha aggiunto- sull'emergenza Covid più volte l'Ue ha mancato di trasparenza, dalle rivelazioni di Wikileaks sui finanziamenti al laboratorio di Wuhan ai contratti di acquisto dei vaccini in larga parte censurati. Su un tema così delicato come la pandemia, la chiarezza diventa imperativa e irrinunciabile. E lo stesso mediatore europeo ha evidenziato come l'accesso ai documenti Ue sia un diritto fondamentale. Siamo convinti della buona fede di Ursula Von der Leyen, ma non possiamo lasciare spazio a dubbi: la Commissione dimostri di essere al di sopra di ogni sospetto, affinché nessuno possa speculare sulla mancanza di trasparenza o pensare che qualcuno anteponga interessi commerciali a quelli dei cittadini".

"Lo dobbiamo -ha concluso Panza- alle vittime del Covid, alle famiglie che hanno subito le conseguenze della pandemia, a tutti i cittadini europei. Si dice che l'Ue è la casa dei cittadini europei: è bene allora che sia una casa di vetro inondata di luce, dove non ci sia spazio per nessuna ombra”.