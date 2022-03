Ucraina: Picierno, 'Russia via da Consiglio d'Europa altro attacco di Putin'

10 marzo 2022 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Putin mostra ancora una volta come non intenda in alcun modo trovare una soluzione che metta fine a questa guerra. L'abbandono del Consiglio d'Europa è solo l'ultimo degli attacchi contro l'Ucraina, contro i valori democratici, contro i diritti umani. Non potrà non segnare anche le già compromesse relazioni con l'Unione europea, che Putin cerca di delegittimare da sempre". Lo afferma Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo.

"Una scelta -aggiunge- che si inserisce nel folle disegno del dittatore russo, che vuole esclusivamente un'escalation delle ostilità, funzionali alle sue mire espansionistiche. Bisogna infatti sottolineare che in termini diplomatici Mosca spinge verso il conflitto permanente, come dimostra il fatto che pubblicamente non accetta condizioni se non la resa dell'Ucraina".