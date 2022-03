Alessandra Stella Zanetti “la libertà, per una donna, vuol dire indipendenza”. Oggi è possibile: basta mettere al centro se stesse

10 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Alessandra Stella Zanetti, formatrice e motivatrice, insegna ad imprenditrici e libere professioniste che ascoltare se stesse è la chiave per essere indipendenti, emotivamente ed economicamente.

Roma 10 marzo 2022. Trovare un equilibrio interiore, per una donna, è l'unico modo per essere veramente indipendente. Molte donne, intrappolate in rapporti ormai finiti o in un lavoro non appagante, vorrebbero eliminare dal puzzle i tasselli sbagliati, ma credono erroneamente di non poterselo permettere e non sanno da dove cominciare. A mancare, però, non sono le motivazioni, né le capacità: servono solo gli strumenti giusti.

Partendo da questo presupposto, Alessandra Stella Zanetti, formatrice e motivatrice, aiuta imprenditrici e libere professioniste in questo percorso di crescita personale, necessario a capire come indirizzare le proprie scelte, usando un linguaggio adatto alle donne e che ne rappresenta il punto di vista. Solo ponendosi in questa prospettiva una donna può acquisire la giusta sicurezza, diventare indipendente e osare, con ampio miglioramento dei rapporti interpersonali, in famiglia e nel lavoro, oltreché delle possibilità di guadagno.

I due mondi, quello privato e quello pubblico lavorativo, devono essere visti in maniera olistica e complementare perché, laddove funziona uno, migliora l'altro, e viceversa. Guidare la propria vita nella direzione della serenità aumenta la fiducia di una professionista nelle sue capacità, la consapevolezza di potercela fare e di non aver bisogno di nessuno se non di se stesse o delle persone che si scelgono, nel lavoro come nella vita privata.

Fare le cose per dovere o perché si crede di non avere altra scelta, infatti, non porta mai alla gratificazione, né a risultati soddisfacenti, anche nel business. Ma una volta trovato il proprio “posto comodo” nel mondo, come in azienda, dove poter esprimere al meglio il proprio potenziale e le proprie abilità naturali, ecco la vera indipendenza. Tutto il resto viene da sé.

Guarda la video intervista ad Alessandra Stella Zanetti

Visita il sito web: alessandrastellazanetti.com

Per contatti: [email protected]