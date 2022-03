Ucraina: direttore Palazzo Reale, 'senza opere richieste da Ermitage mostra Tiziano regge benissimo'

10 marzo 2022 a

Milano 10 mar. (Adnkronos) - "La mostra regge benissimo anche senza queste due opere". Lo dichiara all'Adnkronos il direttore di Palazzo Reale di Milano, Domenico Piraina, dopo che il museo Ermitage di San Pietroburgo ha chiesto la restituzione entro la fine del mese di due opere esposte nella mostra su Tiziano. La richiesta - spiega - era contenuta "in una lettera dell'Ermitage, firmata dal suo direttore Piotrovsky, che abbiamo ricevuto un paio di giorni fa. Adesso siamo in contatto con il loro trasportatore, che deve venire a prendere le due opere, una di Tiziano e l'altra di Cariani".

"Penso che questa operazione si concluderà entro il mese di marzo. Per non avere disagio, cercheremo di togliere le due opere il lunedì, giorno in cui normalmente siamo chiusi al pubblico", dice Piraina, che tiene a rassicurare sul fatto che l'impatto della restituzione sull'esposizione sarà limitato.

"Certamente - spiega - soprattutto l'opera di Tiziano ('Giovane donna con cappello piumato', ndr), è un'opera importante, perché altrimenti non l'avremmo chiesta, però in mostra ce ne sono talmente tante altre altrettanto importanti, che la mostra non avrà una diminuzione del suo significato scientifico". L'impatto della decisione russa non dovrebbe impattare neanche sulla programmazione di Palazzo Reale: "Fino ad almeno tutto il 2023, noi non avevamo in programma nessuna iniziativa in collaborazione con i musei russi", dice il direttore.