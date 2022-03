Governo: ok Cdm a ddl aree montane, misure per contrastare spopolamento

10 marzo 2022 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sullo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane. Promosso dal ministro agli Affari regionali Maria Stella Gelmini, il ddl introduce tra le altre cose agevolazioni fiscali per sostenere la crescita dei Comuni montani e contrastarne lo spopolamento e, in quest'ottica, anche misure per la scuola, per incentivare gli insegnanti a prestare servizio in queste aree.