Ucraina: Bce, invasione Russia è spartiacque per Europa

Roma, 10 mar. -(Adnkronos) - "L'invasione russa dell'Ucraina è uno spartiacque per l'Europa". Così, con una inedita presa di posizione geopolitica, il Consiglio direttivo della Bce apre il comunicato che segue la riunione di politica monetaria. Esprimendo ""pieno sostegno al popolo ucraino" la Bce spiega che - in questo scenario critico - "garantirà condizioni di liquidità regolari e attuerà le sanzioni decise dall'Unione Europea e dai governi europei", sempre adottando "tutte le misure necessarie per adempiere al mandato" di tutelare la stabilità dei prezzi e salvaguardare la stabilità finanziaria.