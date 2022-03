Bce: rivede acquisti mensili Qe, possibile stop in terzo trimestre

10 marzo 2022 a

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - "Sulla base di una valutazione aggiornata e tenendo conto del contesto incerto, il Consiglio direttivo della Bce ha rivisto oggi il programma App, di acquisti di asset mensili (App) per i prossimi mesi. Lo comunica l'Eurotower dopo la tradizionale riunione di politica monetaria, spiegando che gli acquisti netti mensili nell'ambito del programma - un vero e proprio quantitative easing - "ammonteranno a 40 miliardi di euro ad aprile, 30 miliardi di euro a maggio e 20 miliardi di euro a giugno". Si tratta di una riduzione rispetto ai 40 miliardi per tutti i mesi del secondo trimestre, deciso a dicembre 2021. Quanto al terzo trimestre - spiega la Bce - "la calibrazione degli acquisti netti dipenderà dai dati e rifletterà la sua valutazione in evoluzione delle prospettive". Se i dati dovessero sostenere la convinzione "che le prospettive di inflazione a medio termine non si indeboliranno anche dopo la fine dei nostri acquisti netti, il Consiglio direttivo concluderà gli acquisti netti nell'ambito dell'App nel terzo trimestre" comunica il Consiglio.

Tuttavia, "se le prospettive di inflazione a medio termine dovessero cambiare e se le condizioni di finanziamento diventassero incoerenti" con il percorso verso il targey di inflazione al 2% "siamo pronti a rivedere il nostro programma di acquisti netti di attività in termini di dimensioni e/o durata".