Energia: Cdm sblocca realizzazione 6 parchi eolici

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha sbloccato la realizzazione di sei parchi eolici, che assicureranno una potenza pari a 418 MW. Nel dettaglio, si tratta dei seguenti progetti: impianto eolico nel comune di Castelluccio dei Sauri (FG) – 43,2 MW; impianto eolico "Salice-La Paduletta", nei comuni di Cerignola e Orta Nuova (FG) – 58,5 MW; impianto eolico nel comune di Sant'Agata di Puglia (FG) – 39,6 MW; impianto eolico "Montaratro", nel comune di Troia (FG) – 121,9 MW; potenziamento del parco eolico “Nulvi Ploaghe” (SS) – 121,5 MW; proroga VIA del parco eolico "Corona Prima", nel comune di Tricarico (MT) – 33 MW.

I sei parchi eolici si aggiungono ai due sbloccati dal Consiglio dei ministri lo scorso 18 febbraio, per una potenza di 65,5 MW da fonti rinnovabili, ovvero la proroga VIA del parco eolico nel comune di Melfi (PZ), loc. Monte Cervaro – 34 MW; impianto eolico "Serra Giannina", nei comuni di Genzano di Lucania e Banzi (PZ) – 31,5 MW. A partire dalla fine del 2021 - rimarca Palazzo Chigi nella nota diramata dopo il Cdm - sono stati sbloccati impianti di energia per una potenza totale di 1.407,3 MW (1,407 GigaWatt) da fonti rinnovabili".