Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - E' una vistosa spilla con la bandiera dell'Ucraina quella con cui la presidente della Bce Christine Lagarde si presenta in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo. Aprendo il suo discorso la Lagarde ribadisce come l'invasione russa dell'Ucraina è "uno spartiacque per l'Europa"