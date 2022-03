Michter's annuncia l'uscita nel 2022 di US*1 Barrel Strength Rye

10 marzo 2022 a

a

a

LOUISVILLE, Ky., 10 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Il Mastro Distillatore Dan McKee e il Maestro in Maturazione Andrea Wilson hanno approvato l'uscita di Michter's US*1 Barrel Strength Rye. La spedizione a distributori e importatori inizia questo mese.

Michter's US*1 Barrel Strength Rye è un single barrel e la gradazione media alla botte in questa edizione di marzo 2022 è di 111.6. "Il nostro whiskey barrel strength è sempre straordinario e questa edizione continua a offrire un'esperienza intensa, con strati di dolcezza e di spezie insieme a una delicata maturità conferitagli dal rovere", ha osservato Wilson.

McKee ha commentato: "Nel corso degli anni, noi di Michter's abbiamo prodotto del fantastico barrel strength rye whiskey. Personalmente, adoro questa edizione 2022 per la sua ricchezza, complessità e profondità. Rappresenta perfettamente lo stile di Michter's."

"Dan e Andrea sono i nostri migliori custodi", ha dichiarato Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's. "Hanno portato avanti la tradizione del nostro defunto Mastro distillatore Willie Pratt e della nostra Mastro distillatrice Emerita Pam Heilmann di non immettere nulla sul mercato, a meno che non sentano che il whiskey è giusto."

Per una bottiglia da 750 ml di Michter's US*1 Barrel Strength Rye il prezzo di vendita al dettaglio suggerito per gli Stati Uniti è di 100 dollari.

Michter's vanta una lunga e ricca tradizione nell'offerta di whiskey tradizionali americani di una qualità senza compromessi. Con ognuno dei suoi prodotti in edizione limitata invecchiati fino alla loro massima maturazione, il famoso portfolio di Michter's comprende bourbon, rye, sour mash whiskey e American whiskey. Attualmente tutti i tipi di whiskey Michter's vengono assegnati perché la domanda supera l'offerta. Nell'ottobre 2021 il whiskey Michter's è stato nominato Most Admired American Whiskey in un sondaggio condotto in 25 Paesi. Nel gennaio 2022, il marchio Michter's è stato nominato il brand n. 1 Top Trending American Whiskey dal Drinks International nel suo Annual Brands Report.

Oltre alla Fort Nelson Distillery e alla Shively Distillery, entrambe ubicate a Louisville, Mitcher's possiede una fattoria di 205 acri e varie attività a Springfield, nel Kentucky. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.michters.com, e seguirci su Instagram, Facebook e Twitter.

Contatto: Joseph J. Magliocco502-774-2300 [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1762423/Michter_s_Barrel_Strength_Rye.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg