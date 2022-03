Champions 2022: Juve e Inter si equivalgono, ma anche in negativo

10 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Milano, 10/03/2022 – È tornata la Champions League e a rappresentare le italiane c'era l'Inter di Simone Inzaghi che è volata ad Anfield per cercare di recuperare lo svantaggio di due goal rimediato a San Siro contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Purtroppo, il goal di Lautaro non è bastato per completare l'impresa.

L'altra italiana impegnata nella massima competizione europea è la Juventus che per accedere ai quarti dovrà vedersela contro il Villareal di Unai Emery: i bianconeri sfideranno la squadra spagnola in casa all'Allianz Stadium dopo l'1-1 allo stadio della Ceramica.

Sia la squadra di Allegri che quella di Inzaghi sono passate per dei periodi no. I bianconeri hanno sofferto, in particolare, all'inizio della stagione in cui non sono riusciti a imporre il proprio gioco e hanno perso punti che li hanno allontanati definitivamente dalla lotta scudetto. Dopo il periodo iniziale, hanno ricominciato a ottenere buoni risultati anche con delle Big, ma senza mai riuscire ad arrivare a quella regolarità di vittorie e di espressione del bel gioco cui siamo abituati.

L'ultima partita giocata in casa contro lo Spezia, nonostante sia stata vinta, dimostra tutte le difficoltà dei bianconeri a creare in attacco e gestire bene in difesa. I liguri hanno avuto svariate volte la possibilità di ritrovarsi a tu per tu contro Szcesny, ma non sono stati abbastanza freddi da finalizzare in rete, per fortuna della Juve: la difesa, però, aveva concesso l'opportunità.

La sensazione è che contro il Villareal, in qualche modo, la squadra di Torino possa ottenere il pass per poter giocare i quarti di finale, ma quando ci si ritrova ad affrontare le big del calcio europeo non si possono concedere tutti questi spazi ad attaccanti letali come Lewandoski, Salah o Mbappè.

L'Inter invece dopo un avvio da urlo, sembra essere costretto a pagare dazio per aver giocato (quasi) sempre con gli stessi undici. La stanchezza comincia a farsi sentire e sul campo si vede. Il derby perso in campionato si è un po' accusato sul piano psicologico: sembra quasi che siano crollate determinate certezze dei giocatori. La difesa è più incerta nei contrasti e gli anticipi; il centrocampo non riesce a dare una mano; i giocatori sembrano più compassati e l'attacco risulta sterile e carente di quella fantasia che tante volte ha aiutato l'Inter in questa stagione.

La prestazione di Liverpool però ha convinto i tifosi che nonostante l'eliminazione dalla coppa, possono ritenersi soddisfatti. La squadra è stata propositiva e è riuscita a trovare la via del goal grazie a un pressing corale che ha indotto l'errore in fase di uscita nei Reds e ha portato al goal del toro Lautaro Martinez. La difesa, nonostante abbia concesso, come normale che sia, più di qualche occasione al Liverpool, è rimasta solida; va sottolineata la monumentale prestazione di Milan Skriniar che è stato invalicabile. Non era facile fermare gli attaccanti del Liverpool: Salah, ManèeJota sono tra i migliori al mondo, eppure lo sloveno ci è riuscito.

C'è rammarico per Sanchez che è stato uno dei migliori, ma ha pagato la troppa foga agonistica rimediando un'espulsione che ha lasciato i suoi in 10, complicando lo sviluppo offensivo nerazzurro. Guardando il lato positivo, ora l'Inter può concentrarsi più liberamente sul campionato.

Seppur ci siano tutti questi fattori, l'Inter, se dovesse vincere il recupero a Bologna, rimarrebbe in testa alla classifica. La rosa sembra essere comunque la migliore e la vittoria contro la Salernitana per 5-0 di venerdì potrebbe essere la luce in fondo al tunnel di questo periodo no. La squadra di Inzaghi ha ancora 11 partite a disposizione e siti come www.topscommessevincenti.it la reputano ancora la favorita per aggiudicarsi il tricolore. Il Napoli è caduto contro il Milan e i rivali cittadini, nonostante un'annata da urlo, hanno troppi giocatori infortunati e alla lunga questo potrebbe essere un fattore fondamentale per la lotta scudetto.

