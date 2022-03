Megliola (Tecnocasa):"Nel 2021 749mila transazioni immobiliari, +34% in un anno"

10 marzo 2022 a

Roma, 10 mar. (Labitalia) - "Le compravendite immobiliari chiudono il 2021 in deciso aumento, con una crescita del 34% rispetto all'anno precedente e del 24% rispetto al 2019". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Fabiana Megliola, responsabile Ufficio studi Gruppo Tecnocasa. "L'anno 2021 - sottolinea - secondo i dati diramati dall'Agenzia delle Entrate, registra 749 mila transazioni".

"Come transazioni immobiliari nel 2021 - spiega - come era nelle aspettative, i comuni non capoluogo hanno performato meglio rispetto ai comuni capoluogo: i primi chiudono con un aumento del 37% rispetto al 2020 e del 29% rispetto al 2019".

"I comuni capoluogo - fa notare - mettono a segno +29% e +14%. Questo confermerebbe quindi l'apprezzamento degli acquirenti verso le realtà più piccole. Tra le grandi città Milano chiude con una crescita delle transazioni pari al 25% rispetto al 2020 e del 3% rispetto al 2019; la capitale segna +32% e +18%".