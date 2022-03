Calcio: Chiellini, 'scudetto? E' giusto che i tifosi sognino ma bisogna essere realisti'

10 marzo 2022 a

Milano, 10 mar. - (Adnkronos) - "È giusto che i tifosi sognino, noi dobbiamo essere realisti e pensare partita dopo partita. Poi se facciamo sei vittorie consecutive magati possiamo pensarci, ma fino a un mese fa non eravamo nemmeno quarti". Lo dice il capitano della Juventus Giorgio Chiellini in merito alle possibilità scudetto dei bianconeri. "Non si può passare dal non arrivare nemmeno quarti al lottare per lo Scudetto dopo due giornate. Poi se le altre sbaglieranno e noi saremo tanto bravi lo vedremo tra un mesetto, noi dobbiamo pensare a noi, le tabelle le lasciamo ad altri”, aggiunge Chiellini ai microfoni di Sky Sport a margine dell'evento della Onlus ‘Insuperabili'.