Calcio: Chiellini, 'sto meglio, nei prossimi giorni torno in gruppo'

10 marzo 2022

Milano, 10 mar. - (Adnkronos) - “Sto meglio, è un mesetto che sono fuori, me la sono presa con comodo. Sto lavorando in campo da solo e nei prossimi giorni dovrei aggregarmi alla squadra". Così il capitano della Juventus Giorgio Chiellini in merito al suo rientro in campo. "L'ultima settimana è stata buona a differenza di quelle precedenti. Poi vediamo quando rientrerò”, aggiunge Chiellini, ai microfoni di Sky Sport, a margine dell'evento della Onlus ‘Insuperabili'.