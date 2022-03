Gualtieri: ‘Con Terna e Regione nuova rete elettrica e riqualificazione banchine Tevere'

10 marzo 2022 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "E' un piacere essere qui a Terna per la firma di Protocollo davvero importante che prevede non solo un importante rafforzamento dell'alta tensione, della luce elettrica di Roma e del paese e nello stesso tempo costituisce l'occasione di interventi di riqualificazione urbana. Si tratta di un percorso che si snoda lungo il fiume che consente una riduzione dell'impatto dei lavori e dall'altro offre l'occasione un intervento di riqualificazione sul fiume di Roma, sempre considerato un grande patrimonio da rilanciare''. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la presentazione del Protocollo d'intesa tra Roma Capitale, Regione Lazio e Terna per l'ammodernamento della rete elettrica della Capitale, alla presenza del presidente Nicola Zingaretti e l'ad di Terna Stefano Donnarumma.

"Il lavoro sulla rete consente anche un rifacimento delle banchine interessate dai lavori, la realizzazione di una banchina ex novo tra ponte Cavour e ponte Margherita fino a interventi di ripristino dei tratti di pavimentazione ammalorata. Si tratta di interventi molto importanti che realizzeremo insieme, anche attraverso un tavolo tecnico permanente previsto dal Protocollo. Oggi è stato messo un tassello importante con questo piano di ammodernamento e riqualificazione''.

Per Zingaretti "questa intesa è una parte di quello di cui oggi, dopo due anni di pandemia, l'Italia ha bisogno. E' un accordo importante perché si inserisce in una stagione di rinascita molto complessa fatta dal Pnrr. Il protocollo anticipa il tema dei tempi della collaborazione istituzionale. Con il sindaco stiamo collaborando su tutto con un metodo, che deve essere esportabile su tanti altri dossier. Con questo spirito stiamo lavorando sul Pnrr, questo aumenta le garanzie di fare le opere, senza commissariamenti o provvedimenti speciali".