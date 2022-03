Eutanasia: Fico, 'passo fondamentale atteso da Paese, Parlamento dia risposte'

10 marzo 2022 a

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "La Camera dei deputati ha approvato la legge sul fine vita che ora passa al Senato. Un passo fondamentale per un provvedimento che il Paese attende e su cui siamo già in ritardo. Il Parlamento deve assumersi le proprie responsabilità affrontando anche i temi etici e dando risposte ai cittadini". Così il presidente della Camera Roberto Fico, in una nota commenta il via libera dell'Aula di Montecitorio alla legge sul fine vita.