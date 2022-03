Calcio: Mbappé, 'la Champions era un grande obiettivo ma abbiamo fallito'

10 marzo 2022 a

Parigi, 10 mar. - (Adnkronos) - "Momento difficile. La Champions era un grande obiettivo per noi, ma abbiamo fallito". Così sui social l'attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé commenta l'eliminazione agli ottavi di finale dalla Champions League arrivata ieri al Bernabeu per mano del Real Madrid. "La stagione però non è finita e qualunque cosa accada rimarremo uniti e determinati fino all'ultima partita della stagione -aggiunge il 23enne francese. Grazie ai sostenitori che ci supportano e che hanno fatto il viaggio. Questa è Parigi".