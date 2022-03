Malta lancia Marija, il primo Cittadino Virtuale del mondo

11 marzo 2022 a

a

a

VALLETTA, Malta, 11 marzo 2022 /PRNewswire/ -- VisitMalta ha lanciato oggi il primo Cittadino Virtuale di sempre in una conferenza organizzata dal Ministero del Turismo e della Protezione dei consumatori sulla Digital Tourism Roadmap 2030. Marija riunirà, in perfetta sinergia, le infinite possibilità dell'intelligenza artificiale, integrandole con una nuova esperienza immersiva che consentirà a tutti di accedere a una vasta gamma di informazioni su Malta. Marija è un personaggio virtuale interattivo basato sull'intelligenza artificiale, a disposizione di tutti i turisti che desiderano maggiori informazioni sulla ricca storia di Malta e su tutto ciò che accade nelle isole maltesi. Anche se ha solo un mese e ha appena iniziato il suo percorso di apprendimento, la sua base di conoscenze crescerà nel tempo, ampliando la sua comprensione di tutto ciò che riguarda Malta. Marija sarà disponibile anche su un'applicazione mobile, accessibile in più lingue per migliorare il viaggio dei visitatori in qualsiasi luogo. Grazie a questa tecnologia, Marija sarà in grado di interagire in tempo reale e rispondere a qualsiasi domanda e sarà anche in grado di lanciare uno scherzo o due nel mix.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, cliccare: https://www.multivu.com/players/uk/9007351-malta-launches-marija-first-virtual-citizen/.

Marija è un mix di arte e scienza costruito attraverso un processo meticoloso e creativo. VisitMalta, in collaborazione con Reimagine AI, ha creato centinaia di modelli 2D generati da intelligenza artificiale che sono poi stati ridotti a un'unica immagine. Questa immagine è stata poi riprodotta in 3D per far sì che Marija avesse l'aspetto di una tipica donna Maltese, con caratteristiche e tratti associati alla regione mediterranea. Anche il linguaggio è stato fondamentale nel processo di sviluppo, con la creazione di un sistema lessicale su misura che consideri la pronuncia delle parole maltesi e le peculiarità del vocabolario che sono sinonimo di una tipica conversazione maltese. La sintesi vocale neurale di Marija, che parla inglese con un accento Maltese, è basata sulla voce di un creatore di contenuti maltesi che ha registrato molte ore di dialogo, e da quelle registrazioni è stata creata una voce duplicata con intelligenza artificiale. Questa voce ora vive indipendentemente dalle registrazioni originali e può vocalizzare qualsiasi nuova informazione che Marija imparerà e pronuncerà in futuro.

"L'integrazione della tecnologia con il turismo maltese è la strada da seguire in questa era di accelerazione. Quella che un tempo era conosciuta come un'arida roccia nel mezzo del Mediterraneo oggi non è solo uno dei protagonisti della crescita economica in Europa, ma sta anche salendo di posizione affermandosi come baluardo digitale sulla scena internazionale. La nostra sicurezza, la nostra risolutezza e la capacità di creare alleanze in questi tempi difficili sono le caratteristiche che probabilmente ci permetteranno di continuare a guidare Malta come Paese di riferimento nel mondo digitale", ha sottolineato il Ministro per il turismo e la protezione dei consumatori, Clayton Bartolo.

"VisitMalta sta considerando questo progetto come una nuova opportunità di sviluppo del prodotto turistico maltese, mettendolo in una posizione di maggior rilevanza per il XXI secolo. In breve, Marija diventerà una realtà che permetterà di riunire arte e intelligenza artificiale per fornire un'esperienza umana olistica ed entusiasmante", ha dichiarato Johann Buttigieg, CEO di VisitMalta.

"Malta è davvero un Paese visionario. È una destinazione fantastica per il tempo libero, il divertimento, il business e l'innovazione. Questo progetto è stato un'ottima dimostrazione della vision e dell'attuazione da parte del Paese di una solida strategia digitale nazionale. Siamo orgogliosi di aver lavorato a stretto contatto con VisitMalta per creare Marija, un personaggio virtuale mirato e socialmente interattivo basato sull'intelligenza artificiale, che a nostro avviso continuerà ad affermare Malta come autentica meta di prossima generazione per i turisti. Costruiamo l'interfaccia tra l'intelligenza artificiale e l'esperienza umana e siamo veramente entusiasti di aiutare Marija nel suo continuo apprendimento ed evoluzione. Marija è il mezzo perfetto per raccontare la storia di Malta ed entrare in contatto in modo significativo con tutti coloro che interagiscono con lei. L'intelligenza artificiale è il futuro della narrazione, e Malta è in prima linea in questo senso", ha dichiarato David Usher, Presidente di Reimagine.

Per maggiori informazioni visitare questo link: https://www.visitmalta.com/en/malta-launches-marija/.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=nGD558g9Cl4 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1728669/Visit_Malta_Virtual_Citizen.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492931/VisitMalta_Logo.jpg