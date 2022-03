OSS. EUROBET: nel prossimo turno squadre al vertice favorite. In Champions secondo l'88% la Juventus passa ai quarti

11 marzo 2022 a

(Roma, 11 marzo 2022) - Roma, 11 marzo 2022 – La ventinovesima giornata di Serie A si apre con quattro anticipi del sabato. Si disputa alle 18.00 l'incontro tra Sampdoria e Juventus. A Marassi i bianconeri vogliono continuare l'inseguimento a Milan, Napoli e Inter, mentre gli uomini di Giampaolo pensano alla salvezza. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) il 74% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Allegri ad uscire vittoriosi. Il pareggio invece raccoglie il 23% delle preferenze. I marcatori più attesi sono gli juventini Vlahovic e Morata insieme al blucerchiato Quagliarella. Tra i risultati esatti più quotati troviamo lo 0-1, l'1-2 e lo 0-2.

Dopo la vittoria contro il Napoli, il Milan punta a mantenere il vertice della classifica nella sfida con l'Empoli di sabato alle ore 20.45. Il 96% vede gli uomini di Pioli vincenti. I risultati esatti più giocati restituiscono l'equilibrio dei pronostici con due vittorie rossonere: il 3-0 e il 3-1. I marcatori più attesi sono i milanisti Leao, Kessie e l'empolese Pinamonti.

Il Napoli farà visita al Verona, cercando di dimenticare la sconfitta nel match clou contro il Milan: secondo l'analisi degli esperti dell'Osservatorio Eurobet, l'80% dei tifosi è convinto che saranno i partenopei ad aggiudicarsi l'incontro. Il 14% auspica un pareggio, mentre la vittoria degli scaligeri è data al 6%. Per quanto riguarda i risultati esatti più giocati l'1-2, il 2-2 e l'1-3 sembrano essere gli esiti più probabili. Tra i marcatori più giocati svettano i giocatori del Napoli Osimhen e Insigne insieme all'attaccante veronese Simeone.

Domenica sera l'Inter sarà in trasferta a Torino sponda granata e spera di proseguire la marcia di avvicinamento al Milan. Gli appassionati pronosticano una vittoria nerazzurra all'89%. Il 9% pensa che il match termini in parità. Lautaro Martinez risulta uno dei marcatori più quotati insieme al compagno di squadra Dzeko e all'attaccante del Toro Belotti. Tra i risultati più giocati spiccano lo 0-2, l'1-2 e lo 0-1 favorevoli agli uomini di Inzaghi.

L'Osservatorio Eurobet ha inoltre scattato una fotografia delle aspettative dei tifosi sulle ultime sfide degli ottavi di ritorno di Champions League in programma martedì 15 e mercoledì 16 marzo. All'andata, ben tre dei quattro match sono terminati in parità. Dopo il 2-2 nella gara di andata, l'Ajax ospita il Benfica: i tifosi vedono un match in discesa per gli olandesi, che raccolgono il 96% dei volumi di gioco. Scenari ancora aperti tra Manchester United e Atletico Madrid: all'andata è finita 1-1, per il ritorno gli spagnoli prevalgono per il 51% sui Red Devils.

Mercoledì sera la Juventus si giocherà la qualificazione ai quarti all'Allianz Stadium contro il Villareal. I pronostici vedono favoriti gli uomini di Allegri con l'88% delle preferenze. L'altra favorita della serata è il Chelsea che sfiderà il Lille: dopo il 2-0 dell'andata, la vittoria dei londinesi è data al 99%.

