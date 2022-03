Serie A: Inter, dopo Liverpool arriva la spinta dei bookmaker. A Verona quota insidiosa per il Napoli

11 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Nerazzurri ancora favoriti per lo scudetto e avanti a 1,70 in casa del Torino. Per il Milan strada in discesa con l'Empoli, il blitz degli azzurri al Bentegodi è a 2,06

Roma, 11 marzo 2022 – La vittoria a Liverpool non è bastata per proseguire il cammino in Champions League, ma il blitz dell'Inter ad Anfield è uno slancio in più per il ritorno in campo in Serie A, all'inseguimento della vetta. I nerazzurri torneranno in campo nel posticipo di domenica sera contro il Torino, con cui hanno vinto gli ultimi cinque scontri diretti. Un biglietto da visita pesante per Inzaghi e i suoi, favoriti anche per la trasferta all'Olimpico: gli esperti Planetwin365 offrono il «2» a 1,70, esito su cui è andato il 57% delle scommesse. In salita il cammino dei granata, senza vittorie da due mesi: il colpo di Juric vale 5,20 (con il 18% delle giocate dalla sua parte), mentre il pareggio si gioca a 3,70. Tra campionato e coppe l'Inter mantiene la porta inviolata da quattro partite e un altro incontro con Handanovic imbattuto è dato a 2,46. Le quote propendono comunque per una partita da almeno tre reti complessive (a 1,75), mentre nelle scommesse sui marcatori Lautaro a 2,00 apre la lista davanti a Dzeko (2,35). L'ultimo gol di Belotti contro l'Inter risale invece al 2020: tornare a segno con i nerazzurri pagherebbe 3 volte la posta. Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, Inzaghi resiste in testa (a 1,70) con un discreto vantaggio su Milan (3,15) e Napoli (5,00).

Saranno proprio i rossoneri a chiudere la giornata di anticipi del sabato, con buone possibilità di allungare momentaneamente in testa alla classifica. L'«1» a San Siro contro l'Empoli vale appena 1,35 su Planetwin365 e ha totalizzato il 70% delle scommesse. Sarebbe la terza vittoria consecutiva contro gli azzurri, che invece sono a secco di vittorie da metà dicembre. Il colpo di Andreazzoli è quindi lontanissimo a 8,35, il ripiego «X» è offerto invece a 5,00. L'Empoli ha una delle medie gol per partita (tra fatti e subiti) più alte di tutto il campionato, pari a 3,32. Un dato che in tabellone spinge l'Over 2,5, dato a 1,57, con Giroud in prima fila per un altro gol: dopo quella fondamentale di Napoli, la firma del francese vola a 1,75, con la possibilità di una doppietta offerta a 4,00. Occhio anche a Ibrahimovic, su cui gli analisti puntano tantissimo - la rete è quotata a 1,70 - dopo il ritorno in campo dell'ultimo weekend. Per l'Empoli, invece, il primo nome in elenco è Pinamonti (a 4,50), a segno anche nel 2-4 dell'andata.

Del trio di testa sarà invece il Napoli ad avere il turno più impegnativo, in casa di un Verona in serie positiva da quattro giornate. La scossa di Spalletti al Bentegodi dopo la delusione contro il Milan è a quota 2,06 su Planetwin365 contro il 3,53 di Tudor, con una buona spinta da parte degli scommettitori, che in quasi una giocata su due hanno scelto gli azzurri. Gli ultimi due precedenti tra le due squadre sono finiti sull'1-1, un punteggio stavolta dato a 7,24, mentre per la «X» si scende a 3,55. In vista un cambio di rotta nel reparto avanzato partenopeo, con Mertens che potrebbe affiancare Osimhen: una possibilità che spinge il gol di "Ciro" a 2,65, subito alle spalle del compagno di reparto, in testa a 2,15. Tra i gialloblù il pericolo numero uno si conferma Simeone a 3,00, seguito da Caprari a 4,00.

Ad accorciare le distanze dagli azzurri potrebbe essere la Juventus, in campo sabato contro la Sampdoria. I bianconeri hanno l'occasione di portarsi temporaneamente a -1 dal Napoli, obiettivo sulla carta abbordabile visto l'1,65 offerto su Planetwin365 per il «2» a Marassi, che segnerebbe la settima vittoria di fila negli scontri diretti. Momento no per i blucerchiati, che dopo tre ko nelle ultime quattro giornate si giocano a 5,64, con il pari a 3,75.