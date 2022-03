“Molecolar tumor board regionali in rete per identificare nuovi trattamenti sempre più mirati”.

11 marzo 2022 a

(Napoli, 11/03/2022) - L'appello di Vincenzo Adamo, coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)

Napoli, 11 marzo 2022 - La diagnostica di genetica molecolare ha assunto un ruolo fondamentale nella gestione integrata dei processi di cura dei pazienti oncologici, permettendo una precisa identificazione dei fattori predittivi di risposta alle terapie personalizzate e all'immunoterapia. Le indagini di genetica oncologica condotte con metodologie di sequenziamento massivo parallelo (NGS, Next Generation Sequencing) sono estremamente complesse nella loro esecuzione e nell'interpretazione dei risultati. Pertanto, queste indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori con un adeguato livello di dotazione tecnologica e con competenze specifiche nel settore. Su tali premesse nasce la necessità della istituzione di gruppi di lavoro di esperti intesi come Molecolar Tumor Board, che dopo la recente revisione stato-regione, trovano una collocazione esclusivamente su base territoriale regionale con stretto collegamento o meglio inserimento nell'ambito delle reti oncologiche regionali. Sul tema in questione si è parlato nella sessione "Nuovi approcci antigenici e diffusione dei companion test e ruolo centrale del Molecolar Tumor Board", durante la Winter School 2022 di Napoli, dal titolo “Cambia la Sanità. Reinventare Processi, Ruoli e Competenze”, organizzata da Motore Sanità, promossa e divulgata da Mondosanità e Dentro la Salute e realizzata con il contributo incondizionato di Gilead, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, AlmavivA, Daiichi Sankyo, GSK, IBM, Sanofi, Angelini Pharma, Kyowa Kirin, Siemens Healthineers e Teva.

A tal proposito anche in Sicilia è stato istituito il MTB regionale inserito e coordinato nell'ambito della Rete Oncologica Siciliana - Re.O.S. Il gruppo di lavoro è composto da alcuni specialisti (oncologi, anatomo patologi, biologi molecolari, genetisti, farmacologo, bioinformatico) con il compito di approfondire e stabilire un consenso sulle tematiche inerenti l'applicazione delle nuove metodologie diagnostiche di profilazione genomica oncologica correlate alla interpretazione dei big data e alla disponibilità dei nuovi farmaci agnostici.

“L'esponenziale sviluppo infatti della medicina personalizzata sta rivoluzionando l'approccio terapeutico alla malattia oncologica ed ematologica e la nascita di MTB regionali appare fondamentale al fine di governare l'accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo criteri di appropriatezza, qualità e omogeneità nelle procedure per una equità di trattamento sul territorio nazionale - ha spiegato il Professor Vincenzo Adamo, Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) & Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo, Messina -. A tal proposito molto interessante ed auspicabile un raccordo nel territorio nazionale tra i MTB regionali per una raccolta di dati su vasta scala che potranno essere di grande ausilio sia nella identificazione di nuovi trattamenti sempre più precisi e mirati sia nello sviluppo di progettualità clinico-sperimentale autonome ed anche no-profit”.

