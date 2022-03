Ucraina: Rotta (Pd), 'piazza di Firenze unitaria per pace, stop all'aggressore Putin**

11 marzo 2022 a

a

a

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Il messaggio che la manifestazione di Firenze manda è molto chiaro: c'è un aggressore, la Russia, e un aggredito, l'Ucraina. E c'è un'altra via da percorrere, quella della solidarietà, della pace, dell'armistizio". Lo spiega Alessia Rotta, deputata del Pd, a proposito dell'appuntamento promossa da Dario Nardella e dalla rete dei sindaci Eurocities domani pomeriggio.

"Una manifestazione organizzata dal sindaci delle città, che è un fatto importante perchè è il sindaco che deve tutelare i propri cittadini, politicamente trasversale, con tutti i sindacati presenti e che chiede l'esercizio della diplomazia", sottolinea la Rotta all'Adnkronos.

"Quello che deve essere chiaro è che c'è un aggredito e un aggressore. Perché quella russa è una brutale aggressione. Non si deve scegliere una posizione. Ma quello che deve essere chiaro è che deve cessare il fuoco, perchè non può passare il principio che ci possano essere delle vittime, civili, bambini, perché qualcuno vuole ridisegnare i confini pensando alla Grande Russia", spiega ancora la deputata del Pd.

(Adnkronos) - Un evento unitario, come sottolinea la Rotta: "I valori portati in piazza sono quelli dei sindaci, che appartengono a diversi schieramenti politici. Anche sindaci di diverse nazioni. Questa solidarietà, trasversale, a tutti i livelli, ha anche a che fare con il quotidiano impegno per l'accoglienza che va oltre ogni divisione".

Cosa ne pensa di chi dice 'basta che gli ucraini si arrendano e finisce tutto'? "La resistenza ucraina non è un gioco del Risiko, si tratta di un popolo che combatte per difendere valori comuni, l'autonomia e l'indipendenza. Non esiste che si dica 'smettano di combattere'. Quello che sta facendo il popolo ucraino mi ricorda le giornate di Milano, sono in gioco valori universali e attualissimi ed è tutto un popolo a difenderli".