Ucraina: Zelensky, 'in incontro leader Ue abbiamo visto chi ha cercato di fermarci' **

Milano 11 mar. (Adnkronos) - "Ieri abbiamo visto l'incontro dei leader europei, abbiamo visto chi aveva una forte posizione per un'Europa unita, per la sicurezza europea comune, e abbiamo visto chi ha cercato di fermarci, di fermare voi". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un video pubblicato sul suo canale Telegram, rivolgendosi ai polacchi, per i quali - ha aggiunto - "capiamo perché è tanto importante combattere insieme a noi per la libertà".