Covid oggi Italia, 53.127 contagi e 156 morti: bollettino 11 marzo

(Adnkronos) - Sono 53.127 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 156 morti che portano a 156.649 il totale delle vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 425.638 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 12,5%. Calano le terapie intensive, con 18 pazienti in meno rispetto a ieri e 527 ricoverati in totale, e i ricoverati con sintomi, 140 in meno di ieri, per un totale di 8.274 persone nei reparti Covid. In totale sono 12.135.331 i guariti (+48.481 da ieri) mentre 976.479 sono le persone attualmente positive (+5.324 da ieri). Dall'inizio dell'emergenza sono 13.268.459 i contagiati da Covid 19.

I DATI DELLE REGIONI:

LOMBARDIA - Sono 5.861 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 11 marzo 2022, in Lombardia, a fronte di 60.094 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale così al 9,7%. Lo rileva il bollettino con i dati COvid della Regione. Nelle ultime 24 ore sono morte 19 persone, per un totale di 38.889 decessi nella regione da inizio pandemia.

Aumentano i ricoverati: nelle terapie intensive sono 73, 1 in più di ieri; nei reparti Covid ordinari 783, 7 più di 24 ore fa. Sono 2.013 i nuovi casi di Covid nell'area metropolitana di Milano, di cui 968 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 646 nuovi positivi. I contagi sono oggi 500 a Monza e Brianza, 499 nella provincia di Varese, 406 in quella di Como, 358 a Bergamo, 304 a Pavia, 249 a Mantova, 205 a Lecco e 196 a Cremona. Incremento a due cifre nelle province di Lodi (+98) e Sondrio (+93).

CAMPANIA - Sono 5.001 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 31.759 test. Dei nuovi decessi, 4 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza, ma registrati ieri. Negli ospedali della regione sono 25 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 545 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

PIEMONTE - sono 1.945 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono pari al 6,3% di 30.678 tamponi eseguiti, di cui 26.655 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 1.002.367, di cui 83.579 Alessandria, 45.966 Asti, 38.733 Biella, 133.130 Cuneo, 75.743 Novara, 532.969 Torino, 35.686 Vercelli, 36.109 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.949 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.503 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

LAZIO - Sono 6.052 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 11 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 17 morti, a Roma i casi segnalati sono 2.823. "Oggi nel Lazio, su 10.060 tamponi molecolari e 42.684 tamponi antigenici per un totale di 52.744 tamponi, si registrano 6.052 nuovi casi positivi (-84), sono 17 i decessi ( = ), 1.046 i ricoverati (+9), 73 le terapie intensive (-6) e +8.199 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,4%. I casi a Roma città sono a quota 2.823", dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

VENETO - Sono 4.461 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia è di 1.371.956, quello dei decessi 13.950. I soggetti positivi in isolamento tornano a crescere, 50.966 (+1.042). Per quanto riguarda gli ospedali invece, sono 436 i malati ricoverati in area medica e 34 quelli in terapia intensiva.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.910 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono stati registrati 1.210.197 casi di positività, i nuovi casi sono stati individuati su un totale di 18.556 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.167 molecolari e 8.389 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,7%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 40,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 670 nuovi casi (su un totale dall'inizio dell'epidemia di 248.718), seguita da Modena (486 su 187.562) e Ravenna (304 su 111.412) poi Reggio Emilia (279 su 133.215), Parma (245 su 98.761); Ferrara (227 su 82.990), e quindi Rimini (181 su 119.152), Cesena (177 su 68.327), Forlì (143 su 57.179), Piacenza ( 121 su 65.442); infine il Circondario imolese con 77 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 37.439.

TOSCANA - Sono 3.938 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 11 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.938 su 26.344 test di cui 6.599 tamponi molecolari e 19.745 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,95% (59,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che in Toscana i vaccini attualmente somministrati: 8.729.047 di cui 2.317.642 dosi booster.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 33 nuovi contagi da coronavirus oggi, 11 marzo 2022, in Valle d'Aosta che portano il totale delle persone contagiate da virus nella regione da inizio epidemia a oggi a 31.876. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. I positivi attuali sono 1002 di cui 986 in isolamento domiciliare, 15 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti sono saliti oggi a 30.046, in aumento di 59 unità rispetto a ieri. Il totale dei casi testati è pari a 129.181 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 475.224. I decessi di persone con diagnosi di Covid in Valle d'Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 522.

SARDEGNA - Sono 1.696 i nuovi contagi da coronavirus emersi oggi, 11 marzo 2022, in Sardegna, dove si registrano anche cinque vittime tra cui un centenario. Lo riferisce il bollettino Covid della Regone. I nuovi casi sono emersi dall'esame di 562 tamponi molecolari e 1.407 antigenici, in totale ne sono stati processati 10.195 test. Le vittime sono una donna di 77 anni e un 77enne del Cagliaritano, una donna e un uomo di 90 anni nel Sud Sardegna e un centenario nel nord dell'Isola.Resta invariato (18) il numero di pazienti positivi ricoverati nelle terapie intensive mentre scende a 308 (5 in meno) il numero di posti letto occupati nell'area medica. Con 8 persone in più sale a 23.328 il numero di casi di isolamento domiciliare

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 640 i nuovi contagi da covid in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 11 marzo. Si registrano inoltre altri 5 morti. Dai 4.924 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 234 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,75%. Sono inoltre 5.780 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 406 casi (7,02%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 10, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti risultano essere 150. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

PUGLIA - Sono 4.748 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 28.428 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.303; Bat: 389; Brindisi: 388; Foggia: 606; Lecce: 1.464; Taranto: 545; Residenti fuori regione: 41; Provincia in definizione: 12. Sono 77.587 le persone attualmente positive, 529 quelle ricoverate in area non critica e 30 in terapia intensiva. Dati complessivi: 777.543 casi totali, 9.018.937 tamponi eseguiti, 692.177 persone guarite e 7.779 decessi.

BASILICATA - Sono 733 i nuovi contagi da covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi. Si registrano inoltre altri 5 morti. 3.099 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Brienza, Lavello, Potenza, Pisticci e Moliterno. Sono state registrate 938 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 91 (-3) di cui 0 (-2) in terapia intensiva: 57 nell'ospedale di Potenza; 34 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 18mila. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 525 somministrazioni. Finora 467.474 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 439.153 hanno ricevuto la seconda (79,4 per cento) e 343.530 sono le terze dosi (62,1 per cento), per un totale di 1.250.183 somministrazioni effettuate.

ABRUZZO - sono 1.378 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 98 anni, portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 275.867. Dei positivi odierni, 944 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (si tratta di un 88enne della provincia dell'Aquila e di una 89enne della provincia di Chieti, mentre 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3019. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 243948 dimessi/guariti (+717 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 28900 (+650 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 5422 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche.

CALABRIA - Sono 2.451 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 marzo in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi individuati su 12.242 tamponi effettuati. Sono +1.395 i guariti. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 2.171. Il bollettino, inoltre, registra +1.049 attualmente positivi, -9 ricoveri (per un totale di 309) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 16).