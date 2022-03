Ucraina: Youtube blocca canali media statali russi

11 marzo 2022 a

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - Dopo avere sospeso tutte le attività pubblicitarie in Russia YouTube ha annunciato la rimozione dei contenuti sull'attacco di Mosca all'Ucraina che "violano le sue politiche" e l'immediato blocco a livello globale dei canali dei media statali russi, oltre allo stop alla monetizzazione dei contenuti in Russia. "Le linee guida della nostra comunità vietano contenuti che negano, minimizzano o banalizzano episodi di violenza ben documentati e stiamo rimuovendo i contenuti riguardanti l'invasione della Russia in Ucraina che violano questo regolamento", ha spiegato su Twitter il portavoce Farshad Shadloo. Con effetto immediato, "stiamo anche bloccando i canali YouTube associati a media finanziati dallo Stato russo", ha proseguito.