Ucraina: Banca centrale russa, stop preparativi ipo Otkritie Bank

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - Doveva essere una delle Ipo più attese alla Borsa di Mosca, oggi invece la Banca Centrale di Russia ha annunciato uno stop ai preparativi per la quotazione di Otkritie Bank, controllata al 100% dallo Stato dopo la nazionalizzazione decisa nel 2017 con un bailout giustificato dal livello eccessivo di crediti deteriorati. Nei mesi scorsi si era anche ipotizzato un interesse di Unicredit per l'istituto russo (con parametri tutti in ripresa): dal gruppo guidato da Orcel era però arrivato uno stop alla luce delle tensioni geopolitiche che stavano salendo tra Russia e Ucraina.