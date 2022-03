Ucraina: Pink Floyd rimuovono album da siti musica russi

11 marzo 2022 a

Roma, 11 mar. -(Adnkronos) - "Per affiancare il mondo nel condannare fermamente l'invasione russa dell'Ucraina, le opere dei Pink Floyd, dal 1987 in poi, e tutte le registrazioni da solista di David Gilmour sono state rimosse da oggi da tutti i fornitori di musica digitale in Russia e Bielorussia". Lo comunica il gruppo sul proprio sito Facebook. La decisione riguarda quindi tutte le opere diffuse dopo l'abbandono del bassista e cantante Roger Waters, avvenuto nel 1985.