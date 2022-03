Ucraina: vicepremier, 'non riuscita evacuazione Mariupol, riproveremo domani' **

11 marzo 2022 a

Milano 11 mar. (Adnkronos) - "Non è riuscita l'evacuazione di Mariupol. Domani proveremo di nuovo, davanti agli occhi di tutto il mondo, ci saranno media e sacerdoti". Lo ha detto la vicepremier e ministra per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati Irina Vereshchuk, in un video in cui ha fatto il punto sui risultati conseguiti oggi lungo i vari corridoi umanitari.

"Da Izuym non è stato possibile evacuare e fornire gli aiuti a causa di un attacco dei russi alla colonna di autobus che stavano andando in città a prendere i civili. Anche per la regione di Kiev e nelle città di Mykolychyn e Andriivka gli autobus sono stati fermati dai posti di blocco russi, che hanno detto di non avere l'ordine di lasciarli passare, nonostante queste direttrici fossero confermate anche dalla Croce rossa", ha detto Vereshchuk.

"Siamo riusciti invece a evacuare oggi oltre 1000 persone da Bucha, Hostomel, Vorsel e domani continueremo", ha concluso la vicepremier.