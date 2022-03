Ucraina: Zelensky, 'oggi evacuate 7144 persone, abbiamo migliaia di prigionieri russi'

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - "Oggi siamo riusciti a salvare 7144 persone da Energodar, Bucha , Hostomel, Kosorovychi" e questo "ci spinge a provarci anche domani: noi faremo di tutto per questo" obiettivo. Lo afferma in un messaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky osservando che a Kiev "ripetiamo agli occupanti, che hanno avuto oltre 12 mila morti, di andarsene finché possono". "Abbiamo migliaia di prigionieri, il loro numero è talmente alto che abbiamo dovuto creare un nuovo centro di accoglienza" sottolinea.

Parlando quindi in russo Zelensky si è rivolto alle madri dei soldati inviati da Mosca: "Non credete al governo, non lasciate partire i vostri figli a morire sulla nostra terra, non credete che vanno solo alle esercitazioni militari, controllate dove sta vostro figlio e se avete un minimo sospetto, agite".

Continuando in russo Zelensky ricorda di avere parlato con Biden: "La Russia verrà privata della possibilità di commerciare normalmente con i paesi G7 ma nessun paese del mondo voleva colpire i cittadini russi finché il vostro governo non ha scatenato la guerra contro di noi. Nessuno voleva far tornare la Russia agli anni '90. Il mio consiglio ai russi che ragionano è: nascondete i vostri smartphone, non lasciate controllare i vostri pc dalle forze dell'ordine". "Imparate a contrastare le repressioni del vostro governo: sono sicuro che anche in russia ci sono persone ragionevoli" conclude il presidente ucraino.