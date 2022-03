12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Lunedì 14 marzo, dalle ore 15 alle ore 17.30, la vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, interviene in videoconferenza alla riunione parlamentare promossa dalla Uip- Unione interparlamentare- e dall'Onu in occasione 66/ma Sessione annuale della Commissione sulla condizione femminile delle Nazioni unite, che si svolgerà a New York dal 14 al 25 marzo.