Calcio: Barone, 'la Fiorentina non è in vendita'

Firenze, 12 mar. - (Adnkronos) - "La società non è in vendita. Il presidente si sveglia sempre molto presto e chiama ogni giorno per sapere come va. Voglio precisare che sta bene di salute e lo dico per tutte le storie che si sentono in giro. E' migliorato e al momento opportuno tornerà a Firenze per stare accanto ai giocatori e guardare da vicino il Viola Park". Così il direttore generale della Fiorentina Joe Barone smentisce le voci di una cessione del club viola da parte di Rocco Commisso. "Noi siamo qui per dare e non per ricevere, e questi sono i fatti. Il resto sono chiacchiere da bar. Noi siamo concentrati su tutto quello che riguarda la città, la tifoseria e la Fiorentina“, aggiunge Barone a margine della visita dei sindaci della città metropolitana e di varie istituzioni regionali e nazionali al cantiere del Viola Park, il futuro centro sportivo dei viola a Bagno a Ripoli.