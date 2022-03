Edilizia: Assimpredil Ance, 'situazione fuori controllo per caro prezzi e mancanza materiali'

12 marzo 2022 a

Milano 12 mar. (Adnkronos) - "La situazione è allarmante e sta diventando insostenibile: oltre al caro prezzi, scarseggiano materiali e gli impianti di produzione che riforniscono i nostri cantieri stanno chiudendo". A lanciare l'allarme in una nota è la presidente di Assimpredil Ance, Regina De Albertis, che sottolinea: "Occorrono subito misure per calmierare i prezzi e compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese, altrimenti i cantieri del Pnrr, anche per carenza di materie di prime, si fermeranno tutti".

De Albertis parla di "situazione fuori controllo, con prezzi alle stelle e materiali introvabili. Tutti abbiamo ricevuto lettere dei nostri fornitori che ci annunciano aumenti del 20/30%, ma negli ultimi giorni la situazione è precipitata con la dichiarata impossibilità di garantire le forniture, nonostante il prezzo venga fatto alla consegna della merce".

In particolare non si trovano più bitume, acciaio e alluminio. “Per il mercato dei lavori pubblici – continua De Albertis – la situazione è drammatica e le misure di adeguamento varate dal Governo sono per il momento insufficienti, perché è inadeguato il modo in cui avviene la revisione dei prezzi. Serve un meccanismo automatico di adeguamento ai valori correnti per tutte le stazioni appaltanti ancorato ad uno specifico paniere di voci". “In assenza di misure efficaci di compensazione degli aumenti subiti – conclude la presidente di Assimpredil Ance – non possiamo più realizzare le opere commissionate e non ci sarà nessuna impresa in grado di 'mettere a terra' gli investimenti del Pnrr".