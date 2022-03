Calcio: Dreyer e Haksabanovic si svincolano dal Rubin Kazan

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. - (Adnkronos) - Anders Dreyer e Sead Haksabanovic sono i primi due giocatori pronti a liberarsi godendo del via libera dato da Fifa e Uefa, che permette a calciatori e gli allenatori stranieri impiegati nei campionati russo e ucraino di "sospendere unilateralmente il contratto di lavoro" fino al 30 giugno 2022 e legarsi a club di altri campionati entro il 7 aprile. Il danese Dreyer e il montenegrino Haksabanovic giocano nel Rubin Kazan e hanno deciso di lasciare la Russia nelle scorse ore.

Al momento i due non hanno raggiunto accordi con altri club ma, secondo quanto riporta Sky Sport, più di qualche società italiana ha chiesto informazioni su Haksabanovic, esterno d'attacco classe 1999 con un passato tra West Ham e Malaga. Acquistato nell'estate 2021 dal Norrkoping, Haksabanovic ha segnato un gol e fornito quattro assist in campionato fin qui con il Rubin. Dreyer, classe 1998, è invece un attaccante e sin qui ha segnato 8 reti in 14 partite nel massimo campionato russo. Nella sua carriera ci sono anche tappe in Inghilterra con il Brighton, in Scozia con il St. Mirren e in Danimarca con il Midtjylland, ultima maglia indossata prima del trasferimento in Russia. Entrambi ora sono liberi da vincoli e alla ricerca di un club che possa tesserarli.