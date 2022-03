Fi: Gasparri, 'decisivi per programma governo centrodestra'

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - “Forza Italia c'è e farà la differenza a favore e a vantaggio del centrodestra. Per dare un ulteriore contributo di presenza e di contenuti stiamo organizzando a Roma un appuntamento nazionale che ci vedrà a confronto con le principali organizzazioni produttive del Paese, in grado di elaborare concrete proposte per le future stagioni di governo del centrodestra, confermando il ruolo centrale ed essenziale di Forza Italia". Lo ha affermato Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza del partito, intervenendo a Milano alla riunione dei quadri lombardi.

"La due giorni di Roma dell'8 e 9 aprile, che sarà conclusa da Berlusconi, sarà un momento importante di rilancio del movimento azzurro. Anzi -ha spiegato- sarà il momento in cui daremo un contributo decisivo per definire il programma di governo del centrodestra per i prossimi anni. Si parte da Forza Italia, dalla sua esperienza, dalla sua consapevolezza, dalla sua cultura di governo per dare al centrodestra spinta, contenuti, identità”.