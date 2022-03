Energia: Ferrara (M5S), 'occorre Energy recovery fund'

12 marzo 2022 a

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di un Energy recovery fund per affrontare a livello comunitario la crisi energetica e per aumentare la spinta verso le rinnovabili, sul modello del piano varato per contrastare gli effetti economici e sociali della pandemia da Covid-19, anche grazie al grande lavoro svolto in Europa dal presidente Conte. Ora serve un nuovo sforzo comune, perchè da questa nuova crisi si esce, ancora una volta, solo con unità e solidarietà". Lo ha detto nella trasmissione 'Settegiorni' di Rai Parlamento, in onda questa mattina su Raiuno, Gianluca Ferrara, vicecapogruppo M5S al Senato.

"Allo stesso tempo -ha aggiunto- servono interventi forti e immediati del governo per aiutare le famiglie e le imprese che versano in difficoltà veramente enormi, a volte drammatiche, di fronte all'impennata esponenziale del costo dell'energia. La medesima risposta forte serve per far fronte allo tsunami che può travolgere l'agricoltura, come sappiamo lo scenario di guerra coinvolge il cosiddetto 'granaio d'Europa'. C'è un punto fermo da cui partire nell'immediato: è necessario e urgente uno scostamento di bilancio, per dare al Governo le risorse necessarie a sostenere tutte le filiere produttive colpite dal caro energia".